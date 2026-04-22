Trump Blak-blakan, Gencatan Senjata Kesempatan Militer AS Mengisi Stok Amunisi

jpnn.com - WASHINGTON – Donald Trump blak-blakan mengatakan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran memberikan keuntungan bagi tentara AS.

Presiden AS itu mengatakan gencatan senjata merupakan hal yang positif karena memberi waktu bagi militer AS untuk mengisi kembali stok amunisi.

“(Gencatan senjata) menurut saya hal yang baik, karena kami kini terisi penuh. Kami mempunyai banyak amunisi, kami memiliki begitu banyak segalanya, jauh lebih kuat dibanding empat atau lima pekan lalu. Jadi, kami memanfaatkannya kesempatan ini untuk mengisi kembali stok,” kata Trump kepada CNBC.

Donald Trump menduga bahwa Iran kemungkinan juga menggunakan periode gencatan senjata untuk mengisi kembali persediaan militernya.

Pada Senin, Trump menyatakan bahwa “sangat kecil kemungkinannya” ia akan memperpanjang gencatan senjata jika kesepakatan tidak tercapai hingga Rabu malam, serta memperingatkan bahwa “banyak bom” akan kembali meledak setelah masa berlaku berakhir.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil.

Lalu, pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan.

Perundingan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa hasil yang pasti.