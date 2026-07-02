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JPNN.com - Internasional

Trump: China Mencoba Mengambil Alih Terusan Panama

Kamis, 02 Juli 2026 – 09:05 WIB
Trump: China Mencoba Mengambil Alih Terusan Panama - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/Anadolu/pri

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (1/7) menuding China berupayan menguasai Terusan Panama. Trump menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi.  "Sekarang, China mencoba untuk mengambil alih Terusan Panama. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi, oke?" kata Trump dari Medora, North Dakota.

Pada Februari, pemerintah Panama menginformasikan bahwa otoritas negara itu untuk sementara mengambil alih pengelolaan pelabuhan Balboa dan Cristobal di terusan tersebut setelah menyatakan kontrak dengan Panama Ports Company (PPC), anak perusahaan lokal dari Hutchinson Group yang berbasis di Hong Kong, tidak sah.

Mahkamah Agung Panama memutuskan bahwa undang-undang tahun 1997 yang menyetujui kesepakatan konsesi dengan PPC untuk mengintegrasikan terminal Balboa di pantai Pasifik dan terminal Cristobal di pantai Atlantik tidak konstitusional.

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Kantor Urusan Hong Kong dan Makau Dewan Negara China menyebut keputusan pengadilan Panama tidak masuk akal dan bahwa itu melanggar hak hukum CK Hutchinson Holdings Ltd, dan perusahaan itu telah mengajukan gugatan terhadap Panama.

Otoritas China, tanpa menyebut AS secara langsung, menuduh Panama tunduk pada "hegemoni" dan menyerah pada "tekanan dan intimidasi" alih-alih membela kemerdekaan nasional, dan memperingatkan kemungkinan konsekuensi politik dan ekonomi. (antara/jpnn)

Donald Trump menuding China mencoba mengambil alih Terusan Panama. Trump tidak akan membiarkan itu terjadi.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

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TAGS   Donald Trump  China  terusan panama  Amerika 
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