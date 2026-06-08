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JPNN.com - Internasional

Trump Ingatkan Netanyahu Harus Terima Kesepakatan AS dengan Iran

Senin, 08 Juni 2026 – 10:55 WIB
Trump Ingatkan Netanyahu Harus Terima Kesepakatan AS dengan Iran - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/Anadolu/pri

jpnn.com - ISTANBUL - Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Minggu (7/6), mengatakan bahwa Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu harus menerima kesepakatan apa pun soal nuklir yang dicapai AS dengan Iran. 

"Dia tidak punya pilihan lain," kata Trump dalam wawancara melalui telepon dengan harian Financial Times yang berbasis di Inggris.

Trump pun menegaskan keputusan kebijakan luar negeri AS sepenuhnya berada di tangannya.

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"Saya yang menentukan. Saya yang menentukan semuanya. Bukan dia yang menentukan,” tambah Trump.

Dia menyampaikan pernyataan itu setelah Iran meluncurkan rudal balistik ke sejumlah sasaran di Israel dalam pelanggaran paling signifikan terhadap gencatan senjata yang dicapai pada awal April.

Dalam pernyataan sebelumnya setelah serangan rudal tersebut, Trump mengatakan kepada stasiun televisi Fox News bahwa dia akan meminta Netanyahu untuk tidak melakukan pembalasan terhadap Iran.

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Laporan lanjutan dari Axios dan media Israel menyebutkan bahwa keduanya telah melakukan percakapan melalui telepon terkait masalah tersebut.

Meski terjadi serangan rudal, Trump mengatakan akan tetap melanjutkan upaya mencapai kesepakatan dengan Teheran.

Donald Trump mengingatkan Netanahyu harus menerima apa pun kesepakatan AS dan Iran.

Sumber ANTARA

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TAGS   Donald Trump  Benjamin Netanyahu  kesepakatan AS-iran  nuklir  Israel  Iran 
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