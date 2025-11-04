Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Trump Isyaratkan Masa Jabatan Presiden Venezuela akan Berakhir Tidak Lama Lagi

Selasa, 04 November 2025 – 03:00 WIB
Trump Isyaratkan Masa Jabatan Presiden Venezuela akan Berakhir Tidak Lama Lagi - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: Reuters: Carlos Barria

jpnn.com - ISTANBUL - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan bahwa masa jabatan Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan berakhir tidak lama lagi, di tengah ketegangan dan meningkatnya kehadiran militer AS di Karibia.

Dalam wawancara dengan program 60 Minutes di CBS News yang tayang pada Minggu (2/11), Trump ditanya oleh pembawa acara Norah O'Donnell apakah masa jabatan Maduro sebagai presiden tidak akan lama lagi.

"Saya akan menjawab, ya. Saya rasa begitu," jawab Trump sambil menolak kemungkinan berperang melawan Venezuela.

Baca Juga:

Namun, Trump menolak untuk mengatakan apakah isu potensi serangan darat di Venezuela benar atau tidak.

“Sepertinya saya tidak akan mengatakan saya akan melakukan hal itu,” katanya, tanpa memberi perincian lebih lanjut.

Pada Jumat, Trump juga membantah laporan media bahwa serangan terhadap instalasi militer di Venezuela akan segera terjadi.

Baca Juga:

Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia belum membuat keputusan terkait hal tersebut.

Beberapa media AS melaporkan bahwa pemerintahan Trump telah memutuskan untuk melancarkan serangan terhadap instalasi militer di Venezuela sebagai bagian dari dugaan perang melawan "narko-terorisme" dan bahwa serangan itu bisa terjadi kapan saja.

Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan masa jabatan Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan berakhir tidak lama lagi.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Donald Trump  Nicolas Maduro  presiden venezuela  Amerika  Venezuela 
BERITA DONALD TRUMP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp