Trump Jadi Ketua Dewan Perdamaian Gaza, Ini Pernyataan Terbarunya soal Palestina

jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan teknokratik Palestina yang baru dibentuk, yakni Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.

“Sebagai Ketua Dewan Perdamaian, saya mendukung Pemerintahan Teknoratik Palestina yang baru ditunjuk, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, yang didukung oleh Perwakilan Tinggi Dewan, untuk memerintah Gaza selama masa transisi,” kata Trump dalam unggahan di Truth Social pada Kamis.

“Para pemimpin Palestina ini berkomitmen kuat pada masa depan yang damai,” sambung Trump.

Trump juga mengonfirmasi dimulainya transisi rencana perdamaian Gaza ke ke fase berikutnya.

Lebih lanjut, Trump juga menyatakan keyakinannya bahwa, dengan dukungan Mesir, Turki, dan Qatar, kesepakatan komprehensif mengenai pelucutan senjata penuh terhadap kelompok Palestina Hamas akan tercapai.

“Dengan dukungan Mesir, Turki, dan Qatar, kami akan mengamankan Kesepakatan Demiliterisasi yang komprehensif dengan Hamas, termasuk penyerahan semua senjata dan pembongkaran setiap terowongan,” ucapnya.

Baca Juga: Trump Mengancam akan Menyerang Iran dengan Sangat Keras

Presiden AS itu menekankan bahwa Hamas harus segera memenuhi komitmennya, termasuk pemulangan jenazah terakhir ke Israel, serta segera melangkah menuju demiliterisasi penuh.

“Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, mereka bisa melakukannya dengan cara mudah, atau dengan cara sulit,” kata Trump.