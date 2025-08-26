Trump Mengaku Tak Senang Israel Serang Rumah Sakit Gaza

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tidak senang Israel menyerang rumah sakit di Gaza, Palestina.

Dia menyatakan ketidaksenangannya atas serangkaian serangan udara Israel terhadap Kompleks Medis Nasser di Gaza, yang menewaskan 20 orang, termasuk lima jurnalis dan seorang petugas pemadam kebakaran.

"Saya tidak senang dengan itu. Saya tidak ingin melihatnya," kata Trump kepada wartawan di Oval Office. "Pada saat yang sama, mimpi buruk itu harus diakhiri. Saya yang berhasil membebaskan para sandera."

Kementerian Kesehatan Gaza mengonfirmasi bahwa 20 warga Palestina, termasuk pasien, tenaga medis, personel pertahanan sipil, dan awak pers, tewas dalam serangan tersebut, sementara sejumlah lainnya terluka.

Menurut kementerian, militer Israel menyerang lantai empat salah satu gedung di kompleks itu dengan dua kali serangan. Serangan kedua terjadi saat tim penyelamat tiba untuk mengevakuasi korban luka dan jenazah.

Televisi resmi Palestina melaporkan salah satu korban tewas adalah juru kamera, Hussam al-Masri, sementara saluran Al Jazeera dari Qatar mengonfirmasi bahwa fotografernya, Mohammad Salama, juga tewas.

Sumber medis mengatakan kepada Anadolu bahwa jurnalis foto Mariam Abu Dagga dan Moaz Abu Taha turut menjadi korban.

Selain itu, jurnalis lepas Ahmed Abu Aziz, yang bekerja untuk media Tunisia dan Maroko, meninggal akibat luka yang diderita dalam serangan tersebut.