Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Global

Trump Mengancam Negara-negara Tidak Dukung AS Mencaplok Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 – 10:24 WIB
Trump Mengancam Negara-negara Tidak Dukung AS Mencaplok Greenland - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/REUTERS/Tom Brenner

jpnn.com - TOKYO - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam negara-negara yang tidak mendukung upaya AS mencaplok Greenland.

Trump mengancam akan memberlakukan tarif impor tambahan kepada negara-negara yang tidak mendukung rencana AS tersebut.

Trump menyampaikan hal itu pada Jumat (16/1) dalam sebuah acara tentang layanan kesehatan, ketika ia memuji kebijakan tarifnya telah mendorong negara lain menurunkan harga obat-obatan di AS.

Baca Juga:

"Saya mungkin akan mengenakan tarif terhadap negara-negara lain jika mereka tidak mendukung soal Greenland, karena kami membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional,” kata dia.

"Jadi, saya mungkin akan melakukannya."

Sikap Trump yang bersikukuh ingin menguasai Greenland, wilayah otonomi Denmark yang strategis dan kaya sumber daya alam, telah memicu penolakan keras dari para pemimpin Eropa.

Baca Juga:

Trump menegaskan pulau terbesar di dunia itu harus dikuasai demi keamanan nasional AS.

Alasannya karena kehadiran China dan Rusia di kawasan Arktik semakin meningkat. (antara/jpnn)

Donald Trump mengancam negara-negara yang tidak mendukung upaya AS mencaplok Greenland.

Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Sumber Kyodo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Donald Trump  Presiden AS  greenland  Tarif impor 
BERITA DONALD TRUMP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp