Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Amerika

Trump Pastikan India Tak Lagi Membeli Minyak dari Rusia

Kamis, 16 Oktober 2025 – 10:11 WIB
Trump Pastikan India Tak Lagi Membeli Minyak dari Rusia - JPNN.COM
Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Foto: AFP

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut India tidak lagi membeli minyak dari Rusia.

Menurut Trump, Perdana Menteri India Narendra Modi telah sepakat untuk menghentikan pembelian minyak dari negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin, itu.

Sebelumnya, Trump menekan India dengan tarif impor 50 persen agar negara itu mengubah kebijakannya.

Baca Juga:

Trump mengatakan bahwa Modi mengiyakan tuntutan AS itu dalam sebuah percakapan telepon pada Rabu. Dia menyebut keputusan Modi sebagai "penghentian besar."

"Dia tidak lagi membeli minyak dari Rusia. Sudah dimulai. Anda tahu, ini tidak bisa dilakukan seketika, butuh proses, tetapi proses itu akan segera selesai," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Rabu (15/10),

Dia mengatakan bahwa yang diinginkannya dari Presiden Rusia Vladimir Putin hanyalah "berhenti membunuh warga Ukraina dan berhenti membunuh warga Rusia."

Baca Juga:

"Lagi-lagi, hal itu tidak membuat dia terlihat baik. Ini adalah perang yang seharusnya bisa dia menangkan dalam satu pekan, dan justru berlangsung hingga tahun keempat," kata Trump.

Donald Trump berupaya membatasi pembelian minyak Rusia di pasar internasional, dengan alasan hal itu akan mempercepat perang di Ukraina berakhir.

Presiden AS Donald Trump memastikan India tidak akan lagi membeli minyak dari Rusia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Trump  minyak rusia  India  perang ukraina-rusia  minyak 
BERITA TRUMP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp