Trump Puji Pidato Prabowo di PBB: Anda Melakukan Pekerjaan yang Luar Biasa

jpnn.com - NEW YORK - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji pidato Presiden Prabowo Subianto saat sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB di Markas Besar PBB, New York, AS, Selasa (23/9) waktu setempat. Trump menegaskan bahwa pidato Prabowo hebat.

Sebagaimana keterangan yang diterima, hal itu dikatakan Trump kepada Prabowo Subianto dalam pertemuan multilateral Timur Tengah, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB.

"Anda juga, sahabatku. Pidato yang hebat. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengetukkan tangan di meja itu. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih banyak," kata Trump sembari menoleh ke arah Prabowo.

Trump menilai pidato Presiden Prabowo penuh ketegasan dan energi, bahkan menyebut gaya komunikasinya mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia.

Bagi Trump, gaya Presiden Prabowo yang menggetarkan meja menjadi simbol keberanian dalam menyuarakan keadilan di forum internasional.

Diketahui, pertemuan multilateral tersebut digelar di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan PBB, New York, AS, Selasa (23/9) sore waktu setempat.

Pertemuan tersebut hanya dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dipandang dapat membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah.

Selain Indonesia dan Amerika Serikat, hadir pula Emir Qatar Syekh Tamim ibn Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdo?an, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.