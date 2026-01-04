Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Amerika

Trump Rilis Foto Nicolas Maduro Ditahan di Kapal Perang AS Iwo Jima

Minggu, 04 Januari 2026 – 07:57 WIB
Tangkapan layar unggahan Presiden AS Donald Trump di platform Truth Social yang menampilkan foto Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang ditangkap dan berada dalam tahanan AS di atas kapal perang USS Iwo Jima. (ANTARA/Truth Social @realDonaldTrump)

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim bahwa pasukan militer AS telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, Sabtu (3/1). 

Trump pada Sabtu (3/1) merilis foto Nicolas Maduro yang ditangkap pasukan AS tengah berada di atas kapal perang USS Iwo Jima.

Pada foto yang diunggah Trump di platform Truth Social miliknya, Maduro terlihat mengenakan setelan olahraga, matanya ditutup dan headphone terpasang di telinganya.

Kemungkinan hal itu dimaksudkan agar Maduro tidak mengetahui di mana dia berada atau memahami apa yang sedang terjadi di sekitarnya.

Pemerintah Venezuela sebelumnya menyatakan tidak mengetahui keberadaan Maduro.

Mereka mendesak AS untuk memberikan bukti bahwa sang presiden dalam keadaan baik.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Trump mengumumkan bahwa pasukannya telah melancarkan operasi militer skala besar di Venezuela.

Trump juga mengeklaim bahwa Maduro dan istrinya, Cilia Flores, telah ditangkap dan diterbangkan ke luar negeri. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

