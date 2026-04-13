Trump Sesumbar AS Bisa Menghancurkan Fasilitas Energi Iran Dalam Sehari

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Minggu (12/4) bahwa AS bisa melumpuhkan infrastruktur energi Iran dalam satu hari.

"Saya bisa menghancurkan Iran dalam sehari. Saya bisa menjatuhkan satu fasilitas dalam satu jam. Saya bisa menghancurkan seluruh sektor energi mereka, termasuk semua pembangkit listriknya," kata Trump dalam wawancara dengan Fox News.

Trump menambahkan Iran harus membangun kembali infrastruktur listriknya dari awal jika serangan tersebut terjadi. “AS juga siap menghancurkan jembatan-jembatan di Iran,” katanya.

Trump juga mengumumkan rencana blokade angkatan laut di Selat Hormuz untuk menutup akses ke jalur tersebut bagi semua kapal tanpa pengecualian.

Dia menginstruksikan Angkatan Laut AS untuk melacak dan mencegat kapal yang membayar Iran untuk melintasi selat tersebut.

Trump juga mempertimbangkan untuk melanjutkan serangan terbatas terhadap Iran selain blokade angkatan laut, yang telah diumumkan, di Selat Hormuz.

Menurut laporan The Wall Street Journal yang mengutip sumber-sumber yang mengetahui hal tersebut, dimulainya kembali serangan terhadap Iran itu tetap menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan Trump beberapa jam setelah pembicaraan di Islamabad, Pakistan, Minggu (12/4).

Selain itu, Trump juga diperkirakan akan melanjutkan serangan bom dengan skala penuh, meskipun menurut sumber tersebut hal itu kemungkinan tidak terjadi karena risiko destabilisasi lebih lanjut di kawasan tersebut dan keengganan Trump untuk terlibat dalam konflik militer berkepanjangan.