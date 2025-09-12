Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Amerika

Trump: Siapa Pun yang Menyerang AS akan Kami Buru & Hancurkan Tanpa Ampun

Jumat, 12 September 2025 – 07:55 WIB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: Reuters: Carlos Barria

jpnn.com - ISTANBUL - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memburu siapa pun yang menyerang AS. Trump pada Kamis (11/9) menegaskan akan memburu siapa pun yang menyerang AS.

“Jika kalian menyerang Amerika Serikat, kami akan memburu dan menemukan kalian. Kami akan menghancurkan tanpa ampun, dan kami akan menang tanpa keraguan,” kata Trump dalam upacara peringatan serangan teroris 11 September 2001.

“Kami memenangkan Perang Dunia Pertama. Kami memenangkan Perang Dunia Kedua. Kami memenangkan segalanya sebelum dan di antaranya,” lanjut Trump.

Baca Juga:

Dia kemudian merujuk pada kebijakan untuk mengembalikan nama Departemen Pertahanan (Pentagon) ke sebutan lamanya, “Departemen Perang.” “Sekarang kami kembalikan ke nama ketika kami semua menang,” ujarnya.

Pada Jumat, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengubah nama Departemen Pertahanan dengan “Departemen Perang” sebagai sebutan sekunder.

Demikian pula, Menteri Pertahanan Pete Hegseth kini juga memiliki gelar sekunder “Menteri Perang.”

Baca Juga:

Departemen Perang beroperasi sejak 1789 hingga 1947 sebelum direorganisasi melalui Undang-Undang Keamanan Nasional dan secara resmi menjadi Departemen Pertahanan pada 1949.

Meski Trump telah memerintahkan penggunaan nama lama pada papan nama, situs web, dan atribut lain, perubahan nama secara resmi tetap membutuhkan persetujuan Kongres.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan siapa pun yang menyerang AS akan diburu dan dihancurkan.

Sumber ANTARA

