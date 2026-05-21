Trump Tegaskan AS akan Bertindak Cepat jika Iran Gagal Memberikan Jawaban Memuaskan

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa AS siap bertindak sangat cepat apabila Iran gagal memberikan "jawaban yang 100 persen memuaskan" selama negosiasi yang sedang berlangsung untuk mencapai kesepakatan.

Trump menyampaikan itu kepada wartawan, Rabu (20/5), ketika ditanya tentang kemungkinan serangan terhadap Iran. "Benar-benar di ambang batas. Percayalah, jika kami tidak mendapatkan jawaban yang tepat, semuanya akan berjalan sangat cepat," kata Trump kepada wartawan ketika ditanya tentang kemungkinan serangan terhadap Iran.

Dia menegaskan bahwa AS menginginkan jawaban yang tepat dan lengkap. Trump pun menambahkan bahwa dalam skenario terburuk, AS dapat bertindak hanya dalam beberapa hari. “Kami semua siap. Kami harus mendapatkan jawaban yang tepat. Itu harus berupa jawaban yang lengkap, 100 persen benar," ungkapnya.

"Kami berurusan dengan beberapa orang yang sangat baik... Kami berurusan dengan beberapa orang yang berbakat, dengan kemampuan berpikir yang baik, dan kami cukup terkesan dengan hal itu," kata dia. "Mudah-mudahan orang-orang itu akan membuat kesepakatan yang akan menguntungkan semua orang," imbuhnya.

Trump pada Selasa mengatakan AS dapat melancarkan seranga baru terhadap Iran paling cepat 22 Mei atau awal pekan depan. Pada Senin, Trump mengaku telah menangguhkan serangan tersebut menyusul permintaan dari Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Dia menambahkan bahwa permintaan tersebut diajukan karena adanya "negosiasi serius" yang sedang berlangsung, yang menurut para pemimpin Timur Tengah dapat menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh Amerika Serikat.

Namun, Trump mengatakan bahwa AS tetap siap melancarkan serangan skala besar kapan saja jika tidak tercapai kesepakatan. Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sasaran di Iran, sehingga menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di kalangan warga sipil. Pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan.

Perundingan di Islamabad berakhir tanpa hasil, dan Trump memperpanjang gencatan senjata untuk memberi waktu kepada Iran untuk mengajukan "proposal terpadu." (antara/jpnn)