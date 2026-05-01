Trump Tegaskan AS Bakal Ambil Uranium yang Diperkaya Iran dengan Cara Apa Pun

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimistis AS akan mendapatkan persediaan uranium yang diperkaya Iran.

Trump pada Kamis (30/4) bahkan menegaskan AS akan mengamankan persediaan uranium yang diperkaya milik Iran dengan cara apa pun.

“Kami ingin mendapatkannya. Kami akan mengambilnya dengan cara apa pun. Kami akan mendapatkannya. Kami akan mendapatkannya atau kami akan mengambilnya. Mereka akan memberikannya kepada kami atau kami akan mengambilnya, bahkan tidak akan sulit,” kata Trump di Gedung Putih.

Pernyataan itu disampaikan di tengah kebuntuan yang masih berlangsung antara AS dan Iran, ketika pembicaraan untuk mencapai akhir permanen konflik - yang saat ini berada dalam tenggat waktu yang diperpanjang oleh Trump, masih terhenti.

Sejumlah laporan menyatakan Iran mengusulkan untuk membuka kembali Selat Hormuz, sambil menunda negosiasi terkait program nuklirnya ke tahap selanjutnya.

Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) Rafael Grossi, Rabu (29/4), mengatakan upaya verifikasi lembaganya terhambat oleh kondisi keamanan di lapangan.

Dia menyebut para inspektur dijadwalkan mengunjungi fasilitas nuklir Iran yang baru diumumkan pada 13 Juni tahun lalu, namun serangan AS-Israel dimulai pada hari yang sama.

“Akses seharusnya dilakukan pada 13 Juni, pada hari dimulainya serangan,” ujarnya.