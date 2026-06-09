Trump Tegaskan Kesepakatan Damai AS & Iran Dapat Tercapai Pekan Ini

jpnn.com - NEW YORK - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan perkembangan terbaru negosiasi antara AS dan Iran.

Menurut Trump, kesepakatan damai antara AS dengan Iran dapat ditandatangani dalam dua hingga tiga hari ke depan.

Dia menegaskan bahwa AS dan Iran memiliki peluang yang baik untuk mewujudkan kesepakatan itu.

“Kami berada pada tahap akhir dari apa yang akan menjadi kesepakatan yang sangat, sangat baik, yang tidak akan memungkinkan (Iran) memiliki senjata nuklir dalam bentuk apa pun,” kata Trump kepada wartawan.

Trump pun menambahkan bahwa Selat Hormuz pun akan segera dibuka setelah penandatanganan kesepakatan.

“Selat itu (Hormuz) akan dibuka kembali segera. Selat itu akan dibuka segera setelah penandatanganan yang bisa terjadi dalam dua atau tiga hari,” ungkap Trump.

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Ketika diminta memperjelas pernyataannya, Trump menegaskan bahwa yang dimaksud adalah “dua atau tiga hari”, bukan beberapa pekan.

“Kami memiliki peluang yang baik untuk mewujudkannya. Sejujurnya, kami seharusnya bisa menyelesaikannya dalam satu jam jika memang mau. Saya pikir kami sangat dekat dengan kesepakatan yang sangat baik, kuat, dan penting,” kata Trump.