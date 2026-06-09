Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Trump Tegaskan Kesepakatan Damai AS & Iran Dapat Tercapai Pekan Ini

Selasa, 09 Juni 2026 – 19:15 WIB
Trump Tegaskan Kesepakatan Damai AS & Iran Dapat Tercapai Pekan Ini - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/Xinhua

jpnn.com - NEW YORK - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan perkembangan terbaru negosiasi antara AS dan Iran. 

Menurut Trump, kesepakatan damai antara AS dengan Iran dapat ditandatangani dalam dua hingga tiga hari ke depan.

Dia menegaskan bahwa AS dan Iran memiliki peluang yang baik untuk mewujudkan kesepakatan itu.

Baca Juga:

“Kami berada pada tahap akhir dari apa yang akan menjadi kesepakatan yang sangat, sangat baik, yang tidak akan memungkinkan (Iran) memiliki senjata nuklir dalam bentuk apa pun,” kata Trump kepada wartawan.

Trump pun menambahkan bahwa Selat Hormuz pun akan segera dibuka setelah penandatanganan kesepakatan. 

“Selat itu (Hormuz) akan dibuka kembali segera. Selat itu akan dibuka segera setelah penandatanganan yang bisa terjadi dalam dua atau tiga hari,” ungkap Trump.

Baca Juga:

Ketika diminta memperjelas pernyataannya, Trump menegaskan bahwa yang dimaksud adalah “dua atau tiga hari”, bukan beberapa pekan.

“Kami memiliki peluang yang baik untuk mewujudkannya. Sejujurnya, kami seharusnya bisa menyelesaikannya dalam satu jam jika memang mau. Saya pikir kami sangat dekat dengan kesepakatan yang sangat baik, kuat, dan penting,” kata Trump.

Donald Trump mengeklaim kesepakatan damai AS dan Iran dapat tercapai pada pekan ini.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Donald Trump  kesepakatan damai  AS dan Iran  Selat Hormuz  Iran 
BERITA DONALD TRUMP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp