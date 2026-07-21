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JPNN.com - Internasional

Trump Tegaskan Netanyahu Tidak Akan Ditangkap Selama Berada di AS

Selasa, 21 Juli 2026 – 12:30 WIB
Trump Tegaskan Netanyahu Tidak Akan Ditangkap Selama Berada di AS - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/Anadolu/pri

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump buka suara soal adanya wacana penangkapan Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu.

Trump menegaskan bahwa Netanyahu tidak akan menghadapi risiko penangkapan oleh aparat penegak hukum kapan pun dia memutuskan untuk berkunjung ke Amerika Serikat.

"Benjamin Netanyahu tidak akan ditangkap dalam bentuk atau cara apa pun selama berada di Amerika Serikat," tulis Trump melalui platform Truth Social.

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Trump menyampaikan pernyataan itu setelah Wali Kota New York Zohran Mamdani dalam wawancara dengan The New York Times, Sabtu (18/7), menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang yang "seharusnya berada di Den Haag."

Mamdani juga menyatakan akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Kota New York.

Dia mengatakan saat ini sedang berlangsung pembahasan mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah kota tersebut berdasarkan peraturan setempat terkait janjinya untuk menahan Netanyahu apabila pemimpin Israel tersebut datang ke New York.

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Trump menambahkan bahwa Netanyahu sedang berjuang menghadapi Republik Islam Iran. Dia juga menyatakan bahwa pihak yang seharusnya dipenjara adalah para pemimpin Iran yang.

Menurut dia, pemimpin Iran itu telah membawa negara tersebut ke dalam "pusaran kematian dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Donald Trump menegaskan Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu tidak akan ditangkap selama berada di AS.

Sumber ANTARA

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TAGS   Donald Trump  Benjamin Netanyahu  New York  Zohran Mamdani  Amerika  Israel 
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