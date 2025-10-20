Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Amerika

Trump Tegaskan tidak Akan Kirim Pasukan AS ke Gaza untuk Melucuti Senjata Hamas

Senin, 20 Oktober 2025 – 09:50 WIB
Trump Tegaskan tidak Akan Kirim Pasukan AS ke Gaza untuk Melucuti Senjata Hamas - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. ANTARA/Anadolu/pri

jpnn.com - AMERIKA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan AS tak akan mengirimkan pasukan ke Jalur Gaza untuk melucuti senjata kelompok perlawanan Palestina, Hamas. Trump menegaskan tidak ada alasan untuk mengerahkan pasukan ke Gaza.

"Kami tidak akan mengerahkan pasukan ke lapangan [Gaza]. Tak ada alasan untuk itu," katanya dalam wawancara di acara Sunday Morning Futures di Fox News pada Minggu (19/10).

Menurut Trump, pengerahan pasukan bisa dilakukan oleh "proksi" atau Israel, yang bisa melucuti senjata Hamas dengan dukungan AS.

Baca Juga:

Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas dicapai pekan lalu, berdasarkan rencana perdamaian yang diajukan Presiden AS Donald Trump.

Fase pertama kesepakatan itu mencakup pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina. Fase berikutnya adalah rekonstruksi Gaza dan pembentukan pemerintahan baru di wilayah tanpa melibatkan Hamas.

Sejak Oktober 2023, perang genosida yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 68.100 orang dan melukai 170.200 lainnya, menurut otoritas kesehatan setempat. (antara/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Baca Juga:

Donald Trump menegaskan tidak akan mengirimkan pasukan AS ke Gaza untuk melucuti senjata Hamas.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Trump  Palestina  Gaza  Hamas  Gencatan senjata 
BERITA TRUMP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp