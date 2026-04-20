Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Trump Tuding Iran Melanggar Kesepakatan Gencatan Senjata

Senin, 20 April 2026 – 09:00 WIB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/REUTERS/Tom Brenner

jpnn.com - MOSKOW - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu (19/4), mengungkapkan bahwa Iran telah melepaskan tembakan di Selat Hormuz, Sabtu (18/4).

Trump menganggap hal itu sebagai pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. 

"Iran memutuskan untuk menembakkan peluru kemarin (Sabtu) di Selat Hormuz. Pelanggaran total terhadap perjanjian gencatan senjata kami! Banyak di antaranya ditujukan ke kapal Prancis dan kapal kargo dari Inggris. Itu tidak baik, bukan?" kata Trump di Truth Social.

Baca Juga:

Reuters pada Sabtu (18/4) melaporkan dengan mengutip sumber keamanan maritim dan perkapalan bahwa setidaknya dua kapal komersial diserang saat mencoba melintasi Selat Hormuz setelah Iran mengumumkan pemulihan rezim militer atas jalur air tersebut.

Ancam Hancurkan Pembangkit Listrik

Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan milik Iran.

Baca Juga:

Trump menyatakan akan melakukan itu apabila Iran menolak untuk menerima kesepakatan yang diusulkan Amerika Serikat.

Dia mengeklaim bahwa AS menawarkan kesepakatan yang adil dan masuk akal, sehingga dia berharap Iran menerima hal tersebut.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Iran melanggar kesepakatan gencatan senjata.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Donald Trump  Gencatan senjata  Iran  Selat Hormuz  Amerika Serikat  pembangkit listrik iran 
BERITA DONALD TRUMP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp