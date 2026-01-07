Trump Umumkan Venezuela Menyepakati Penyerahan 30-50 Juta Barel Minyak ke AS

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa otoritas sementara Venezuela telah menyepakati penyerahan antara 30 hingga 50 juta barel minyak kepada AS.

“Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Otoritas Sementara di Venezuela akan menyerahkan antara 30 hingga 50 juta barel minyak berkualitas tinggi yang berada di bawah sanksi kepada Amerika Serikat,” tulis Trump melalui platform Truth Social, Selasa (6/1).

Trump berjanji bahwa uang yang diperoleh dari transaksi tersebut akan digunakan demi kepentingan rakyat kedua negara. “Minyak ini akan dijual sesuai harga pasar, dan uang itu akan berada di bawah kendali saya sebagai presiden Amerika Serikat, untuk memastikan penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Venezuela dan Amerika Serikat,” tambahnya.

Trump mengaku telah meminta Menteri Energi AS Chris Wright untuk segera melaksanakan rencana tersebut.

Menurut dia, minyak itu akan diangkut menggunakan kapal penyimpanan dan dikirim langsung ke dermaga-dermaga bongkar muat di Amerika Serikat.

“Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini,” ujar Trump.

Sebelumnya, pada Senin (5/1), Trump menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan minyak Amerika sangat tertarik untuk bekerja di Venezuela dan siap menanamkan investasi dalam infrastruktur negara tersebut.

Pada 3 Januari, Amerika Serikat melancarkan serangan besar terhadap Venezuela, menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, serta membawa mereka ke New York.