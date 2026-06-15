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JPNN.com - Internasional

Trump Ungkap AS-Iran Capai Kesepakatan Damai, Blokade Selat Hormuz Dibuka

Senin, 15 Juni 2026 – 08:55 WIB
Trump Ungkap AS-Iran Capai Kesepakatan Damai, Blokade Selat Hormuz Dibuka - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/Anadolu/pri

jpnn.com - ISTANBUL - Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai setelah melalui perundingan yang sangat intensif.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu (14/6) mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran telah rampung.

Trump menyatakan bahwa dia juga mengizinkan dibukanya kembali Selat Hormuz serta pencabulan blokade Angkatan Laut AS.

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"Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak!" tulis Trump melalui platform Truth Social miliknya.

"Saya dengan ini sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa pungutan biaya, dan pada saat yang sama mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat," tambah Trump.

Dia juga mengisyaratkan dimulainya kembali lalu lintas pelayaran dan pengiriman energi melalui jalur perairan strategis tersebut.

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"Kapal-kapal dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir!" tulisnya.

Hanya saja, Trump tidak memberikan perincian lebih lanjut mengenai isi kesepakatan maupun mekanisme pelaksanaan langkah-langkah tersebut dalam pernyataannya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu (14/6) mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran telah rampung.

Sumber ANTARA

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TAGS   Donald Trump  AS-Iran  kesepakatan damai  Iran  Selat Hormuz 
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