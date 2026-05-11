Trump Ungkap Kekesalan terhadap Iran: Benar-Benar tak Dapat Diterima

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam tanggapan Iran atas usulan perdamaian terbaru untuk mengakhiri perang, yang diajukan oleh AS. Dia menegaskan tidak dapat menerima tanggapan Iran. "Saya baru saja membaca tanggapan dari apa yang disebut 'wakil' dari Iran. Saya tak suka -- benar-benar tak dapat diterima!" kata Trump dalam platform Truth Social pada Minggu (10/5).

Trump menyampaikan pernyataan itu beberapa setelah media Pemerintah Iran melaporkan bahwa Teheran telah menyampaikan tanggapannya atas usulan perdamaian dari pihak AS melalui mediator Pakistan.

"Tanggapan Republik Islam Iran terhadap proposal terbaru AS untuk mengakhiri perang telah dikirim kepada mediator Pakistan hari ini," menurut kantor berita IRNA.

Televisi nasional Iran, IRIB, mengungkapkan bahwa respons Iran difokuskan untuk mengakhiri perang yang dimulai oleh AS dan Israel di semua front, khususnya Lebanon, serta memastikan keamanan pelayaran.

Meski gencatan senjata antara Israel dan Lebanon sejak 17 April yang diperpanjang hingga pertengahan Mei, pasukan Zionis terus melancarkan serangan ke Lebanon dan saling tembak dengan Hizbullah setiap harinya.

Ketegangan di kawasan mengalami eskalasi setelah AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari.

Hal itu memicu serangan balasan Iran terhadap Israel dan sekutu-sekutu AS di kawasan.

Perang juga mengakibatkan ditutupnya Selat Hormuz.