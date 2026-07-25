Trump Yakin Rusia & China tak Memasok Senjata ke Iran

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donazld Trump meyakini China dan Rusia tidak memasok senjata ke Iran.

Trump pada Jumat (24/7), membantah laporan yang menyebutkan bahwa China dan Rusia diduga memasok senjata ke Iran.

"Dua negara besar (Rusia dan China) yang kerap diperbincangkan terkait Iran, menurut pandangan saya, tidak terlibat (dalam memasok senjata ke Teheran)," tulis Trump melalui platform Truth Social.

Menurut Trump, Presiden China XI Jinping telah menegaskan secara langsung dalam pertemuan mereka di Beijing baru-baru ini bahwa Tiongkok "dalam kondisi apa pun" tidak akan memberikan atau menjual senjata kepada Iran.

"Demikian pula dengan (Presiden Rusia Vladimir) Putin…, beliau menyampaikan kepada saya bahwa Rusia tidak akan menjual senjata ke Iran," ungkap Donald Trump.

Sebelumnya, pada awal Juli, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga telah membantah rumor tersebut.

Dia menegaskan bahwa laporan mengenai dugaan pasokan senjata dari Rusia dan China ke Iran dalam konflik dengan Amerika Serikat adalah tidak benar. (antara/jpnn)