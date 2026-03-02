Try Sutrisno Meninggal Dunia, Istana: Salah Satu Putra Terbaik Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasety Hadi merasakan dukacita atas berpulangnya Wakil Presiden ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta, Senin (2/3) pagi.

Dia menjelaskan Try Sutrisno adalah salah satu putra terbaik yang mengabdikan sepanjang hidupnya untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

Try Sutrisno wafat pada usia 90 tahun.

"Tentunya kami merasakan dukacita yang sangat mendalam. Beliau (Try Sutrisno) adalah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang telah mengabdikan diri, mendarmabaktikan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara," kata Mensesneg kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Prasetyo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan almarhum Try Sutrisno.

"Mari kita panjatkan doa supaya Beliau diampuni segala dosa dan kesalahan, diterima segala amal perbuatan dan apalagi Beliau dipanggil menghadap Allah SWT pada bulan yang suci, bulan Ramadhan," kata Prasetyo.

Prasetyo juga mengingatkan kembali keteladanan-keteladanan yang telah dicontohkan oleh mendiang Try Sutrisno agar dilanjutkan oleh generasi muda yang menjadi generasi penerus bangsa.

"Marilah kita generasi muda, generasi penerus untuk meneladani apa yang sudah Beliau contohkan kepada kita di dalam memberikan darma bakti terbaik bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia," kata Mensesneg.