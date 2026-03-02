Try Sutrisno Wafat, Megawati Kenang Sosok Prajurit Sejati dan Negarawan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Try Sutrisno. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin (2/3).

"Ibu Megawati mengenang almarhum sebagai sosok prajurit sejati dan negarawan yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara. Bangsa Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya," kata Megawati sebagaimana disampaikan Hasto.

Wakil Presiden Ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin pagi sekitar pukul 07.00 WIB. Hasto mengatakan, Try Sutrisno yang menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1993–1998 selama ini memiliki kedekatan dengan Megawati.

"Pak Try dan Ibu Megawati bersama-sama menjadi Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Beliau sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP bersama Ibu Megawati sering berdiskusi soal kebangsaan," tambah Hasto.

Hasto menceritakan dua momen betapa Megawati memperhatikan Try Sutrisno. "Sesaat sebelum agenda penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh Kepala Daerah se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, 2024 lalu. Di ruang holding ketika Pak Try akan berdiri. Ibu Megawati langsung menegur ajudan Pak Try untuk sigap menyiapkan tongkat Pak Try sebelum beranjak dari sofa," urai Hasto.

"Ibu Megawati menggandeng tangan Pak Try saat peringatan Hari Lahir Pancasila saat peserta menyampaikan salam kebangsaan dan lagu Indonesia Raya, pada 2025 kemarin," tambah Hasto.

Hasto menjelaskan kedekatan Megawati dengan Try Sutrisno terlihat karena Try Sutrisno sering hadir dan menjadi tokoh penting di agenda-agenda PDI Perjuangan. Hasto mengatakan Megawati menyampaikan doa agar sosok yang sangat disegani di kalangan militer itu diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan.

"Atas nama pribadi dan keluarga, Ibu Megawati menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya," pungkas Hasto. (tan/jpnn)