JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tsamara Amany: Gen Z Punya Potensi Besar dalam Aksi Kemanusiaan

Kamis, 19 Maret 2026 – 05:45 WIB
Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Kebijakan Publik dan Komunikasi Tsamara Amany. Foto: baznas

jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Kebijakan Publik dan Komunikasi Tsamara Amany, mengajak generasi muda, khususnya Gen Z, untuk menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai bentuk kontribusi nyata dalam kehidupan sosial.

Ajakan tersebut disampaikan dalam forum Z-Talk bertajuk “Zakat Menguatkan Indonesia” yang digelar Baznas di Jakarta.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemangku kebijakan dan media dalam memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

Tsamara menilai generasi muda Indonesia memiliki empati sosial yang tinggi dan dorongan kuat untuk terlibat dalam aksi kemanusiaan.

Namun, potensi tersebut perlu difasilitasi melalui saluran yang tepat agar dapat memberikan dampak yang berkelanjutan.

“Anak muda Indonesia itu sangat dermawan dan ingin berkontribusi. Jika ada ruang dan jalurnya, mereka pasti bergerak,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa Baznas memiliki peluang besar untuk menjadi jembatan antara niat baik generasi muda dan kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, Tsamara menyoroti bahwa citra Baznas di kalangan anak muda masih belum optimal.

