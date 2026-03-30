Tsania Marwa: Mudah-mudahan Ini Menjadi Titik Balik

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Tsania Marwa mengaku bahagia karena akhirnya bisa merayakan ulang tahun anaknya, Syarif, secara langsung.

Perempuan 34 tahun itu merasa terharu, bahkan sampai tak bisa berkata-berkata karena perasaan emosionalnya atas momen bahagia tersebut.

"Iya senang banget, ya, speechless banget ya, aku speechless banget ya aku jujur masih mencerna banget ya karena, kan, nih benar-benar aku baru keluar nih langsung kita ketemu jadi aku masih mencerna apa yang terjadi," ujar Tsania Marwa di kawasan Cibinong, Jawa Barat, baru baru ini.

"Mau nangis juga kayak belum bisa karena masih memproses begitu masyaallah saja deh enggak menyangka, enggak menyangka banget," sambungnya.

Pemain sinetron Cinta di Ujung Sajadah itu berharap, momen tersebut dapat menjadi awal yang baik untuk hubungannya dengan sang mantan suami, demi anak-anak mereka.

"Ya, mudah-mudahan ini menjadi titik balik, ya, semoga ke depannya bisa semuanya lebih baik karena pada dasarnya juga aku enggak pernah mau ada konflik-konflik lagi demi kepentingan anak-anak, supaya bisa hubungan aku dan papanya juga membaik sebagai orang tua begitu," ucap Tsania Marwa.

Mantan istri Atalarik Syach itu lantas berharap agar di tahun-tahun berikutnya bisa kembali merayakan ulang tahun kedua anaknya.

"Itu doanya begitu ya, semoga ada ulang tahun selanjutnya yang bisa dirayakan bareng," tutur Tsania Marwa.