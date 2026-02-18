Tuah GBLA Jadi Senjata Persib Bandung Hadapi Ratchaburi FC

jpnn.com - Persib Bandung melanjutkan perjuangannya dalam perburuan tiket perempat final AFC Champions League Two (ACL 2).

Misi berat menghadapi Ratchaburi FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pelatih Persib Bojan Hodak menyadari tantangan besar yang menanti anak asuhnya.

Meski demikian, dia menegaskan tak ingin memupus harapan pemain maupun Bobotoh untuk melangkah lebih jauh di kompetisi Asia.

Karena itu, juru taktik asal Kroasia tersebut berharap dukungan penuh suporter di stadion berkapasitas 38 ribu penonton itu. Kehadiran Bobotoh diyakini mampu memberikan energi tambahan bagi tim.

"Saya berharap stadion akan penuh karena setiap kali stadion penuh, bagi lawan itu bukan hal yang mudah untuk bermain," kata Hodak, Rabu (18/2/2026).

Persib memiliki catatan impresif saat tampil di kandang. Di kompetisi domestik, Maung Bandung belum tersentuh kekalahan setiap kali bermain di GBLA.

Hodak pun mengharapkan tuah GBLA yang memenangkan Persib pada laga penentu malam nanti.