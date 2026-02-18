Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tuah GBLA Jadi Senjata Persib Bandung Hadapi Ratchaburi FC

Rabu, 18 Februari 2026 – 15:12 WIB
Tuah GBLA Jadi Senjata Persib Bandung Hadapi Ratchaburi FC - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak dan bek Federico Barba dalam konferensi pers pralaga AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (17/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung melanjutkan perjuangannya dalam perburuan tiket perempat final AFC Champions League Two (ACL 2).

Misi berat menghadapi Ratchaburi FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pelatih Persib Bojan Hodak menyadari tantangan besar yang menanti anak asuhnya.

Baca Juga:

Meski demikian, dia menegaskan tak ingin memupus harapan pemain maupun Bobotoh untuk melangkah lebih jauh di kompetisi Asia.

Karena itu, juru taktik asal Kroasia tersebut berharap dukungan penuh suporter di stadion berkapasitas 38 ribu penonton itu. Kehadiran Bobotoh diyakini mampu memberikan energi tambahan bagi tim.

"Saya berharap stadion akan penuh karena setiap kali stadion penuh, bagi lawan itu bukan hal yang mudah untuk bermain," kata Hodak, Rabu (18/2/2026).

Baca Juga:

Persib memiliki catatan impresif saat tampil di kandang. Di kompetisi domestik, Maung Bandung belum tersentuh kekalahan setiap kali bermain di GBLA.

Hodak pun mengharapkan tuah GBLA yang memenangkan Persib pada laga penentu malam nanti.

Pelatih Persib Bojan Hodak berharap suporter Bobotoh memenuhi stadion GBLA saat timnya menghadapi Ratchaburi FC.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Ratchaburi FC  Persib Bandung  Persib Vs Ratchaburi FC  AFC Champions League Two 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp