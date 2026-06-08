Tuai Berbagai Kritik, Seskab Teddy Disebut Tetap Fokus pada Kinerja

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memiliki kapasitas yang membuatnya dipercaya Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Fernando, Teddy mampu menjawab berbagai keraguan dan tudingan negatif yang diarahkan kepadanya melalui kinerja yang berkualitas.

"Sebagai warga negara Indonesia, tentu Teddy berhak mendapatkan kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu jalannya pemerintahan," kata Fernando, Minggu (7/6).

Fernando menilai Teddy juga memiliki kemampuan membangun komunikasi dan kedekatan dengan berbagai kalangan.

Kemampuan tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjembatani berbagai kepentingan demi mendukung jalannya pemerintahan.

"Sehingga Teddy memiliki potensi menjadi sosok yang tepat sebagai pemimpin masa depan," ujarnya.

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Dia menambahkan latar belakang pendidikan formal yang ditempuh Teddy, baik di dalam maupun luar negeri, serta pengalaman belajar langsung dari tokoh politik seperti Prabowo Subianto dan Joko Widodo menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas negara.

Menurut Fernando, anggapan yang menyebut karier Teddy berkembang hanya karena kedekatannya dengan Prabowo merupakan penilaian yang tidak tepat.