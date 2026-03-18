JPNN.com - Entertainment - Film

Tuai Pujian, Na Willa Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini

Rabu, 18 Maret 2026 – 07:07 WIB
Para pemain dan tim produksi film Na Willa. Foto: Dok. Visinema/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru persembahan Visinema Studios, Na Willa tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai hari ini, 18 Maret 2026.

Saat pemutaran spesial dan gala premiere, Na Willa, terbukti berhasil membuat semua penonton bahagia.

Salah satu kesan istimewa disampaikan oleh sutradara Riri Riza, yang berhasil dengan film-film anak seperti Petualangan Sherina dan Laskar Pelangi.

Baca Juga:

“Menurutku, novel Na Willa adalah buku yang khusus, istimewa. Tapi ketika Ryan memfilmkannya, dia menjadi sebuah film yang bukan hanya istimewa dalam artian cara berceritanya, tetapi juga kedekatannya dengan perasaan," kata Riri Riza.

“Jadi, saya merasa bangga bahwa akhirnya kita punya lagi sebuah film anak-anak yang formulanya pas, tepat, dan sangat menyenangkan untuk ditonton,” sambungnya.

Sementara itu, bagi host dan aktor Reza Chandika, saat menonton film Na Willa merasa seperti diajak untuk melihat kembali kehidupan anak-anak.

Baca Juga:

Menurutnya, Na Willa seperti tempat pemberhentian terbaik untuk para orang dewasa.

"Sebagai anak kampung OG, enggak ngerti kenapa deres banget nih air mata kita dari awal sampai ending film, ehehe capek juga jadi orang gede. Rest area terbaik untuk umuran kita-kita,” puji Reza Chandika.

Na Willa  Film Na Willa  Visinema Studios  Riri Riza  Reza Chandika 
BERITA NA WILLA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
