Tuan Rumah Juara di Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026

jpnn.com, JAKARTA - Tuan rumah tampil dominan pada kategori remaja KU-17 ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 dengan raih tiga gelar.

Berlaga di GOR Jaya Raya, Bintaro, Minggu (12/7), Alvin Jefferson Kusuma membuka keran gelar Jaya Raya dengan menang atas wakil Jepang, Raisei Kushima dengan skor 24-22, 22-20.

Gelar lainnya dipersembahkan pasangan Arybka Okta Disabian/Muhammad Zilazik Artando yang mengalahkan ganda putra asal klub Mulya Mandiri, Darell Fayi Aflah/Han Liang Gunawan 21-11, 21-15.

Baca Juga: Tuan Rumah Mendominasi di Kategori Remaja Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026

Zilazik juga meraih gelar di sektor ganda campuran dengan berpasangan bersama Afizzah Rahmadhani.

Kedua naik podium tertinggi seusai mengalahkan pasangan PB Djarum, Rhama Madsuba/Wilia Renasya 21-17, 21-16.

Adapun satu gelar lainnya dipesembahkan pasangan Muhammad Vito Annafasa/Grendly Alkatib Lumintang.

Baca Juga: 2 Wakil Tuan Rumah Melaju ke Semifinal Tunggal Putra Remaja Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026

Ganda putra taruna milik Jaya Raya itu memastikan tuan rumah meraih empat gelar setelah mengalahkan pasangan Faizal Pangestu/Anju Siahaan (PB Djarum) 16-21, 21-17, 21-17.

Hasil tersebut memastikan Jaya Raya mengoleksi empat gelar juara dan keluar sebagai juara umum turnamen ini.