Tuan Rumah Juara di Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026
jpnn.com, JAKARTA - Tuan rumah tampil dominan pada kategori remaja KU-17 ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 dengan raih tiga gelar.
Berlaga di GOR Jaya Raya, Bintaro, Minggu (12/7), Alvin Jefferson Kusuma membuka keran gelar Jaya Raya dengan menang atas wakil Jepang, Raisei Kushima dengan skor 24-22, 22-20.
Gelar lainnya dipersembahkan pasangan Arybka Okta Disabian/Muhammad Zilazik Artando yang mengalahkan ganda putra asal klub Mulya Mandiri, Darell Fayi Aflah/Han Liang Gunawan 21-11, 21-15.
Zilazik juga meraih gelar di sektor ganda campuran dengan berpasangan bersama Afizzah Rahmadhani.
Kedua naik podium tertinggi seusai mengalahkan pasangan PB Djarum, Rhama Madsuba/Wilia Renasya 21-17, 21-16.
Adapun satu gelar lainnya dipesembahkan pasangan Muhammad Vito Annafasa/Grendly Alkatib Lumintang.
Ganda putra taruna milik Jaya Raya itu memastikan tuan rumah meraih empat gelar setelah mengalahkan pasangan Faizal Pangestu/Anju Siahaan (PB Djarum) 16-21, 21-17, 21-17.
Hasil tersebut memastikan Jaya Raya mengoleksi empat gelar juara dan keluar sebagai juara umum turnamen ini.