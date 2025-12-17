Tuan Rumah Tak Tergoyahkan, Menpora Erick Fokus Jaga Target Atlet Indonesia di SEA Games 2025

jpnn.com - Tradisi tuan rumah menjadi juara umum SEA Games berlanjut tahun ini ketika Thailand menjadi host gelaran pesta olahraga Asia Tenggara ke-33.

SEA Games 2025 memang belum selesai, masih ada tiga hari tersisa bagi 10 negara peserta untuk mengumpulkan medali dan memantapkan posisi di tangga peringkat sebelum closing ceremony digelar Sabtu (20/12/2025).

Namun, hingga Rabu (17/12/2025), raihan emas negeri Gajah Putih tak terkejar oleh sembilan negara lainnya.

Sampai pukul 18.25, Thailand sukses mengumpulkan 182 emas yang sulit dikejar oleh para rival. Dominasi tuan rumah juga terasa pada raihan medali perak dan perunggu.

Torehan 116 perak dan 77 perunggu dengan total 375 medali menjadi bukti keperkasaan Thailand.

Menjadi juara umum saat berperan sebagai tuan rumah bukan barang baru bagi Thailand karena sebelumnya negara ini sudah enam kali mendapatkan tugas menjamu negara-negara peserta lainnya, yaitu pada edisi 1959, 1967, 1975, 1985, 1995, dan 2007.

Dalam enam kali penyelenggaraan tersebut, Thailand menyapu bersih peringkat teratas. Upacara penutupan pada sabtu nanti akan menjadi penasbihan gelar juara umum saat menjadi tuan rumah yang ketujuh bagi Thailand.

Secara keseluruhan, sudah 13 kali Thailand mengakhiri SEA Games dengan menduduki peringkat pertama.