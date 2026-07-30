Tubuh Banyak Luka Tusukan, Istri Korban Pembunuhan di Palu Selamat, Mukjizat

jpnn.com, PALU - Kondisi Nurhanisa, istri korban pembunuhan di Kelurahan Duyu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, mulai membaik setelah melewati fase kritis dan menjalani operasi.

Nurhanisa saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Palu.

"Saat ini pasien dalam kondisi sadar dan masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU," kata Kepala RS Bhayangkara Palu AKBP dr Judy Dermawan di Palu, Kamis.

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Dia menjelaskan operasi terhadap Nurhanisa sempat ditunda karena kondisi fisik pasien yang sangat lemah, setelah mengalami sejumlah luka akibat penyerangan oleh pelaku pembunuhan.

Pada penanganan awal, tim medis terlebih dahulu melakukan tindakan pertolongan guna memperbaiki kondisi pasien hingga dinilai cukup stabil menjalani tindakan operasi.

‎‎"Setelah dilakukan penanganan untuk memperbaiki kondisi pasien hingga seoptimal mungkin, operasi baru bisa dilakukan pada Rabu (29/7) oleh tim dokter RS Bhayangkara," ujarnya.

Dokter mengatakan operasi berjalan dengan baik dan pasien telah sadar setelah menjalani tindakan medis, saat ini tim medis juga masih melakukan observasi di ruang ICU guna memantau proses pemulihan pascaoperasi.

‎‎"Secara umum kondisinya baik. Dari hasil pemantauan juga semuanya normal dan tidak ada komplikasi setelah operasi," ucap Judy.