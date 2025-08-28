Tubuh Gatal Akibat Gigitan Nyamuk, Redakan dengan Menggunakan 5 Pengobatan Alami Ini

Kamis, 28 Agustus 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu hal paling menyebalkan yang bisa membuat Anda terbangun dari tidur adalah tangan gatal akibat gigitan nyamuk.

Musim hujan tiba dengan kelembapan yang meningkat. Iklim lembab mendukung pertumbuhan nyamuk.

Kebanyakan gigitan nyamuk tidak berbahaya, tetapi ada pula yang bisa menyebabkan penyakit.

Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk juga umum terjadi pada musim ini seperti demam berdarah, malaria, dan chikungunya.

Gigitan nyamuk menyebabkan benjolan merah dan gatal. Saat nyamuk menggigit Anda, ia akan meninggalkan benjolan disertai rasa gatal yang terkadang cukup mengganggu.

Anda bisa menggunakan berbagai metode untuk mencegah gigitan nyamuk seperti penggunaan kelambu atau obat nyamuk.

Untuk mengurangi rasa tidak nyaman akibat gigitan nyamuk, Anda bisa mencoba beberapa pengobatan rumahan.

Baca terus untuk mengetahui beberapa cara yang efektif untuk mengatasi gatal akibat gigitan nyamuk.