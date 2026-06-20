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JPNN.com - Internasional

Tuding AS Ingkar Janji, Iran Bakal Tutup Selat Hormuz

Minggu, 21 Juni 2026 – 00:30 WIB
Tuding AS Ingkar Janji, Iran Bakal Tutup Selat Hormuz - JPNN.COM
Ilustrasi Selat Hormuz, Iran. ANTARA/Anadolu/py.

jpnn.com - TEHERAN - Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran.

Penutupan Selat Hormuz itu sebagai respons atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjutnya serangan Israel di Lebanon, menurut pernyataan militer Iran, Sabtu (20/6).

Militer Iran menilai AS telah melanggar nota kesepahaman (MoU) perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu, yang mencakup gencatan senjata di seluruh front, termasuk Lebanon.

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"Mengingat pelanggaran terang-terangan atas janji AS dan kegagalan mengimplementasikan klausul pertama nota kesepahaman untuk mengakhiri perang, serta sebagai respons terhadap pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan Israel di Lebanon selatan, penutupan Selat Hormuz dengan ini diumumkan,” kata Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya seperti dikutip stasiun TV nasional Iran, IRIB.

Khatam Al-Anbiya menyatakan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangannya terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksanya memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian. (antara/jpnn)

Iran bakal menutup Selat Hormuz bagi pelayaran, sebagai respons atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh AS dan berlanjutnya serangan Israel di Lebanon

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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TAGS   Iran  Selat Hormuz  Amerika  Israel serang lebanon  kesepakatan damai 
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