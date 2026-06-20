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JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Tuding AS Ingkar Janji, Iran Resmi Tutup Selat Hormuz Bagi Pelayaran Dunia

Sabtu, 20 Juni 2026 – 22:27 WIB
Tuding AS Ingkar Janji, Iran Resmi Tutup Selat Hormuz Bagi Pelayaran Dunia - JPNN.COM
Ilustrasi - Amerika Serikat dan Iran. /ANTARA/Anadolu/py.

jpnn.com, TEHERAN - Iran mengambil langkah ekstrem dengan menutup Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur perdagangan minyak terpenting di dunia, Sabtu (20/6/2026).

Keputusan ini diambil militer Iran sebagai bentuk protes atas pelanggaran nota kesepahaman perdamaian oleh Amerika Serikat.

Militer Iran menilai AS telah melanggar nota kesepahaman (MoU) perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu, yang mencakup gencatan senjata di seluruh front, termasuk Lebanon.

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"Mengingat pelanggaran terang-terangan atas janji AS dan kegagalan mengimplementasikan klausul pertama nota kesepahaman untuk mengakhiri perang, serta sebagai respons terhadap pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan Israel di Lebanon selatan," kata Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, seperti dikutip stasiun TV nasional Iran, IRIB.

"Penutupan Selat Hormuz dengan ini diumumkan," kata markas besar angkatan bersenjata Iran tersebut.

Khatam Al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangannya terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksanya memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian.(antara/jpnn)

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Iran mengambil langkah ekstrem dengan menutup Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur perdagangan minyak terpenting di dunia, Sabtu (20/6/2026).

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

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TAGS   Iran  Amerika Serikat  Perang AS-Iran  Selat Hormuz 
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