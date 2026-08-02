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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tuduhan Terhadap Nabila Gardena Terkait Kasus Timah Tak Berdasar, Ini Fakta Hukumnya

Minggu, 02 Agustus 2026 – 13:00 WIB
Tuduhan Terhadap Nabila Gardena Terkait Kasus Timah Tak Berdasar, Ini Fakta Hukumnya - JPNN.COM
Selebgram Nabila Gardena Putri. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Nama selebgram Nabila Gardena Putri ramai diperbincangkan di media sosial terkait kasus korupsi tata niaga PT Timah Tbk.

Namun, kuasa hukum Nabila, Abdillah, S.H., menegaskan tuduhan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena sang mertua, Alwin Albar, telah dinyatakan tidak menikmati uang korupsi oleh Mahkamah Agung.

Keterkaitan Nabila dalam narasi korupsi ini murni muncul akibat hubungan keluarga. Mertuanya, Alwin Albar, merupakan mantan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk periode April 2017 hingga Februari 2020.

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"Jadi bukan karena adanya fakta hukum," ujar Abdillah dalam keterangan resmi yang diterima redaksi hari ini.

Abdillah menegaskan bahwa kliennya tidak terbukti menerima maupun menikmati uang dari perkara korupsi PT Timah.

Putusan Mahkamah Agung, kata Abdillah, juga secara tegas memerintahkan agar seluruh harta kliennya dikembalikan.

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Mahkamah Agung menilai Alwin Albar tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana tersebut.

"Ini juga menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Nabila Gardena Putri dalam perkara ini,” ujarnya.

Nama selebgram Nabila Gardena Putri ramai diperbincangkan di media sosial terkait kasus korupsi tata niaga PT Timah Tbk.

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TAGS   Nabila Gardena Putri  kasus korupsi tata niaga PT Timah  Selebgram  selebgram Nabila Gardena Putri  Kasus Korupsi 

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