Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Tugas Hector Souto di Timnas Futsal Bakal Lebih Ringan Setelah Kedatangan Jose Tirado

Senin, 09 Februari 2026 – 20:11 WIB
Tugas Hector Souto di Timnas Futsal Bakal Lebih Ringan Setelah Kedatangan Jose Tirado - JPNN.COM
Pelatih Timnas futsal Indonesia Hector Souto bersama Jose Tirado saat perkenalan sebagai penasehat strategis kompetisi futsal Indonesia di kawasan Gondangdia, Jakarta, Senin (9/2). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur teknik sekaligus pelatih Timnas Indonesia Hector Souto sambut positif kerja sama operator Kompetisi Futsal Indonesia dengan Jose Tirado.

Jose Tirado merupakan nama besar di dunia futsal internasional setelah sukses bersama Mallorca Palma Futsal.

Tercatat di bawah kepemimpinannya tim yang berdiri sejak 1998 itu menjadi juara pada ajang UEFA Futsal Champions League beruntun dari 2023, 2024, dan 2025.

Baca Juga:

Hector memandang bahwa kerja sama yang dilakukan bisa membawa kompetisi futsal di Indonesia lebih terkenal lagi.

Juru taktik kelahiran 7 Desember 1981 itu menilai bahwa dari kompetisi yang profesional akan lahir pemain-pemain berkualitas untuk Timnas Indonesia.

“Peran liga dan kompetisi sangat penting karena pemain akan banyak bermain bersama klub ketimbang di Timnas Indonesia.”

Baca Juga:

“Dari kompetisi solid akan terbentuk Timnas Indonesia yang kuat. Untuk itu sangat penting pengembangan kerja sama ini dengan salah satu yang terbaik di dunia,” ujar mantan juru taktik Bintang Timur Surabaya itu.

Dalam peran barunya, Jose Tirado akan membawa perspektif global untuk merombak standar futsal di Tanah Air.

Hector Souto sambut positif operator Kompetisi Futsal Indonesia gandeng Jose Tirado sebagai penasehat strategis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hector Souto  Timnas Futsal  Timnas Futsal Indonesia  Jose Tirado  Futsal 
BERITA HECTOR SOUTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp