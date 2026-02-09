Tugas Hector Souto di Timnas Futsal Bakal Lebih Ringan Setelah Kedatangan Jose Tirado

jpnn.com, JAKARTA - Direktur teknik sekaligus pelatih Timnas Indonesia Hector Souto sambut positif kerja sama operator Kompetisi Futsal Indonesia dengan Jose Tirado.

Jose Tirado merupakan nama besar di dunia futsal internasional setelah sukses bersama Mallorca Palma Futsal.

Tercatat di bawah kepemimpinannya tim yang berdiri sejak 1998 itu menjadi juara pada ajang UEFA Futsal Champions League beruntun dari 2023, 2024, dan 2025.

Hector memandang bahwa kerja sama yang dilakukan bisa membawa kompetisi futsal di Indonesia lebih terkenal lagi.

Juru taktik kelahiran 7 Desember 1981 itu menilai bahwa dari kompetisi yang profesional akan lahir pemain-pemain berkualitas untuk Timnas Indonesia.

“Peran liga dan kompetisi sangat penting karena pemain akan banyak bermain bersama klub ketimbang di Timnas Indonesia.”

“Dari kompetisi solid akan terbentuk Timnas Indonesia yang kuat. Untuk itu sangat penting pengembangan kerja sama ini dengan salah satu yang terbaik di dunia,” ujar mantan juru taktik Bintang Timur Surabaya itu.

Dalam peran barunya, Jose Tirado akan membawa perspektif global untuk merombak standar futsal di Tanah Air.