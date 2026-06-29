Tugas Jokowi Tidak Akan Mudah Jika Ingin PSI Raih Suara Besar pada 2029

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai target Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meraih suara besar pada Pemilu 2029 tidak akan mudah diwujudkan.

Menurut Efriza, tantangan utama PSI bukan sekadar meningkatkan popularitas, melainkan membangun struktur organisasi partai yang bekerja hingga tingkat akar rumput.

"Kalau targetnya sekadar lolos parliamentary threshold, itu masih mungkin. Namun, kalau ingin memperoleh suara besar, syarat utamanya adalah membangun struktur partai yang hidup dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap PSI," kata Efriza, Senin (29/6).

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Dia menilai pernyataan Jokowi justru menunjukkan adanya persoalan internal PSI yang selama ini belum mampu membangun kedekatan dengan masyarakat secara optimal.

Menurutnya, pembangunan mesin partai membutuhkan waktu panjang sekaligus biaya politik yang tidak sedikit.

Efriza menduga Jokowi melihat kelemahan kepemimpinan PSI saat ini sehingga memilih turun langsung membantu membangun partai.

"Pesan Jokowi sebenarnya adalah memperkuat struktur partai dan meningkatkan akseptabilitas masyarakat. Kalau dua hal ini gagal dilakukan, PSI akan sulit berbicara banyak, termasuk dalam mendorong Gibran sebagai figur potensial pada Pilpres 2029," ujarnya.(kkp/jpnn)