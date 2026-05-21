JPNN.com - Olahraga

Tugas Pertama Kapolrestabes Bandung, Pastikan Keamanan Persib vs Persijap

Kamis, 21 Mei 2026 – 11:23 WIB
Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Dedi Supriyadi saat ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pucuk pimpinan Polrestabes Bandung resmi dijabat Kombes Dedi Supriyadi menggantikan Kombes Pol Budi Sartono.

Seusai dilantik, Dedi menegaskan salah satu fokus utamanya dalam waktu dekat adalah memastikan keamanan laga kandang Persib Bandung melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Dedi mengatakan jajaran Polrestabes Bandung telah menyiapkan berbagai persiapan teknis. Segala aspek mulai dari rencana pengamanan hingga pemetaan personel sudah dimatangkan.

"Terkait dengan dalam waktu dekat, kami akan melaksanakan pelayanan pengamanan pertandingan Persib. Kami sudah mempersiapkan rencana pengamanannya," kata Dedi di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kamis (21/5/2026).

Dedi menyebut pihaknya tidak hanya menyiapkan strategi pengamanan di lapangan saja, tetapi juga kesiapan sarana pendukung lainnya, termasuk kelancaran arus lalu lintas.

Ia memastikan seluruh kebutuhan pengamanan telah masuk dalam perhitungan yang matang. 

"Personel sudah dihitung, kemudian logistik dan segala perlengkapan sudah kami siapkan," tegasnya.

Dalam pengamanan laga yang digelar pada Sabtu (23/5), lebih dari 2.000 personel gabungan dikerahkan. Personel gabungan itu terdiri dari unsur Polri, TNI, pemerintah daerah, dan lainnya.

Pengamanan pertandingan Persib vs Persijap Jepara di Stadion GBLA akan jadi tugas pertama Kombes Dedi Supriyadi sebagai Kapolrestabes Bandung.

TAGS   persib vs persijap  Kapolrestabes Bandung  Liga 1  Super League 
