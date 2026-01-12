Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? Perceraian Orang Tua Menyisakan Luka pada Anak

Senin, 12 Januari 2026 – 06:06 WIB
Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? Perceraian Orang Tua Menyisakan Luka pada Anak - JPNN.COM
Poster film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?. Foto: Dok. Paragon Pictures

jpnn.com, JAKARTA - Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment merilis official final trailer film drama religi Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? (Film TBKM), sebuah kisah keluarga broken home.

Trailer tersebut dituturkan dari sudut pandang seorang anak yang ditinggalkan dan tidak lagi didengar.

Final trailer menyoroti Laila (Annisa Kaila), remaja yang harus menerima kenyataan pahit ketika keluarganya runtuh.

Baca Juga:

Perceraian orang tuanya membuatnya tumbuh tanpa kehadiran ayah, sementara hubungannya dengan ibu, Sarah (Revalina S. Temat), perlahan merenggang.

Amarah, kesedihan, dan pemberontakan Laila menjadi cermin dari luka yang sering kali tidak terlihat di balik keputusan orang dewasa.

Kisah Laila dalam film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? merefleksikan fenomena fatherless yang kian nyata di Indonesia, ketika anak kehilangan figur ayah, baik secara fisik maupun emosional.

Baca Juga:

Dalam Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?, luka itu muncul sebagai konsekuensi emosional dari keluarga yang retak.

"Laila mewakili banyak teman-teman Gen Z aku, yang sering kali tidak didengar, tidak dilihat. Ketika keluarganya berubah drastis dan ayahnya tidak lagi hadir, luka itu menumpuk. Dia marah bukan karena ingin memberontak, tapi karena merasa sendirian,” ungkap Annisa Kaila, pemeran Laila.

Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment merilis official final trailer film drama religi Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? (Film TBKM).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tuhan Benarkah Kau Mendengarku  Film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku  revalina s temat  film Revalina S Temat 
BERITA TUHAN BENARKAH KAU MENDENGARKU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp