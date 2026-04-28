Tujuh Tahun Tak Tersentuh, Bisakah Arema Akhiri Rekor Sakral Persebaya?

Selasa, 28 April 2026 – 09:05 WIB

jpnn.com - Laga big match tersaji saat Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-30 BRI Super League.

Duel bertajuk derbi Jatim itu akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4/2026).

Persebaya datang ke pertandingan ini dengan membawa catatan impresif.

Bajol Ijo belum tersentuh kekalahan dari Arema FC sejak 2019. Rekor itu menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi skuad asuhan Bernardo Tavares.

Namun, mereka juga sadar pertandingan tidak akan berjalan mudah karena Arema memiliki kekuatan berbahaya, terutama di lini serang.

Salah satu pemain yang paling diwaspadai adalah Dalberto Luan. Penyerang asal Brasil itu tampil tajam musim ini dengan koleksi 14 gol.

Bek sayap Persebaya Catur Pamungkas menilai kunci utama untuk menghadapi Singo Edan ialah menjaga fokus sepanjang laga.

Dia menegaskan komunikasi antarpemain, khususnya di lini belakang, harus berjalan sempurna agar ancaman lawan bisa diredam.