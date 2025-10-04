Tukang Parkir Tikam Pemilik Warung di Jakbar

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 04:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Tukang parkir menikam pemilik warung kelontong dengan sebuah pisau lipat di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar).

Penusukan berawal lantaran korban mencabut telepon seluler (ponsel) istri pelaku saat sedang diisi daya.

"Bermula saat istri pelaku isi daya ponsel, korban sempat mencabut pengisi daya itu, hingga istrinya marah-marah. Kemudian karena istrinya marah, maka pelaku langsung menyerang korban," kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander saat menjelaskan motif tindakan pelaku, Jumat (3/10).

Dia menjelaskan insiden tersebut terjadi pada Jumat (19/9) dan tikaman pelaku yang berinisial BW ini mendarat tepat pada lengan kiri korban berinisial A, laki-laki, sehingga menyebabkan luka sayat.

"Kondisi korban luka di area tangan kiri. Akibatnya ada beberapa jahitan," kata Alexander.

Seusai melancarkan aksinya, lanjutnya, pelaku langsung kabur untuk menghindari tangkapan polisi.

"Pelaku lari sekitar dua minggu," katanya.

Dalam pelariannya, kata Alexander, pelaku berpindah-pindah tempat agar tidak terlacak oleh petugas.