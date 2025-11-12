Tukar Poin MyPertamina Jadi GarudaMiles dan GarudaPriority Service Signature

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga bersama PT Garuda Indonesia berkolaborasi menghadirkan program loyalty untuk pelanggan setia Pertamina pengguna aplikasi MyPertamina.

Kerja sama tersebut dilakukan melalui penandatanganan kerja sama oleh Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto dan Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim pada Senin (10/11).

Melalui kerja sama ini, pelanggan bisa menukarkan poin MyPertamina menjadi GarudaMiles maupun GarudaPriority Service (GPS) Signature.

Eko mengatakan sinergi ini merupakan langkah nyata memperkuat ekosistem loyalitas MyPertamina yang kini semakin meluas dan relevan dengan gaya hidup masyarakat modern.

“Kolaborasi program loyalty ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan. Kini, siapapun yang membeli BBM atau produk Pertamina melalui MyPertamina bisa mendapatkan benefit poin yang bisa dinikmati menjadi pengalaman penerbangan premium bersama Garuda Indonesia,” ujar Eko.

Melalui kerja sama ini, pengguna MyPertamina memiliki kemudahan untuk menukarkan poin secara langsung dengan GarudaMiles, dengan pilihan sebagai berikut:

100 GarudaMiles = 1.300 poin MyPertamina

300 GarudaMiles = 3.900 poin MyPertamina

500 GarudaMiles = 6.500 poin MyPertamina

Selain itu, pelanggan juga dapat menukarkan 6.000 poin MyPertamina untuk mendapatkan Garuda Priority Service (GPS) Signature yaitu layanan istimewa yang memberikan kenyamanan tambahan di bandara meliputi prioritas check-in, bagasi, hingga boarding.

Program penukaran poin ini akan berlangsung hingga 31 Oktober 2026, membuat pelanggan bisa menikmati berbagai penawaran tersebut hingga tahun depan.