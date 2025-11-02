Close Banner Apps JPNN.com
Tulis Kata-Kata Manis Untuk Onadio Leonardo, Istri: Hai Suamiku, Tetap Semangat Ya

Minggu, 02 November 2025 – 15:54 WIB
Onadio Leonardo alias Onad dan Beby. Foto: Instagram/onadioleonardo_official

jpnn.com - Istri musisi Onadio Leonardo, Beby Prisillia menuliskan kata-kata manis dan dukungan untuk sang suami.

Dalam Instagram storynya, Beby mengunggah foto kebersamaannya dengan Onad, sapaannya, dan kedua anak mereka.

Dia menuturkan bahwa dirinya maupun keluarga mereka akan selalu mendoakan musisi 35 tahun tersebut.

"Hai suamiku. Tetap semangat ya. Aku, anak-anak kita, orang tua kita, enggak berhenti doain kamu dari rumah, sayang," ujar Beby Prisillia melalui akunnya di Instagram, dikutip Minggu (2/11).

Dia lantas memberikan dukungan untuk sang suami yang kini tengah tersandung kasus dugaan narkoba.

"Always remember, god always with you sayang, semangat (selalu ingat, Tuhan selalu bersamamu)," ucap Beby.

Sementara itu, dalam unggahannya yang lain di Instagram, Beby kembali memberikan dukungannya kepada Onad.

Dia menuturkan bahwa suaminya itu merupakan sosok pria yang baik.

Istri musisi Onadio Leonardo, Beby Prisillia menuliskan kata-kata manis dan dukungan untuk sang suami.

