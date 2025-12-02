Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Tulis Pesan Manis untuk Onadio Leonardo, Istri: Anggap Saja Pelajaran

Selasa, 02 Desember 2025 – 14:35 WIB
Tulis Pesan Manis untuk Onadio Leonardo, Istri: Anggap Saja Pelajaran - JPNN.COM
Onadio Leonardo dan Beby Prisillia. Foto: Instagram/onadioleonaro_official

jpnn.com, JAKARTA - Istri Onadio Leonardo, Beby Prisillia mengunggah foto kebersamaannya dengan sang suami di Instagram.

Dalam foto tersebut, keduanya tampak duduk berdampingan dengan mesra.

Diduga, Beby menjenguk sang suami yang sedang berada di Panti Rehabilitasi.

Baca Juga:

Itu terlihat dari latar belakang foto yang menampilkan logo 'ULTRA - Yayasan Pemulihan Natura Indonesia', sebuah lembaga rehabilitasi.

Dalam unggahannya itu, Beby Prisillia lantas menuliskan pesan manis untuk sang suami.

Dia mengungkapkan kelegaannya karena kondisi sang suami yang baik-baik saja.

Baca Juga:

"Hey my husband. Senang lihat kamu di sini sehat-sehat," ujar Bebby Prisillia melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (2/12).

Dia mengingatkan suaminya, Onad agar tak menyimpan dendam terhadap masa lalunya.

Istri Onadio Leonardo, Beby Prisillia mengunggah foto kebersamaannya dengan sang suami di Instagram.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Onadio Leonardo  istri Onadio Leonardo  Beby Prisillia  Onadio Leonardo narkoba 
BERITA ONADIO LEONARDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp