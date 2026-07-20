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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tulisan di Sepatu Sinyal Messi Bakal Pensiun dari Timnas Argentina?

Senin, 20 Juli 2026 – 17:07 WIB
Tulisan di Sepatu Sinyal Messi Bakal Pensiun dari Timnas Argentina? - JPNN.COM
Kapten Timnas Argentina Lionel Messi tampak lesu setelah kalah dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Hannah Mckay.

jpnn.com, NEW JERSEY - Argentina takluk dari Spanyol 0-1 di final Piala Dunia 2026, Minggu (19/7).

Pertandingan itu digelar di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat.

Suporter timnas Argentina menegaskan skuad kesayangan mereka pantas pulang dengan kepala tegak dari Piala Dunia 2026.

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"Mereka sudah melakukan hal yang luar biasa," ujar Diego, suporter timnas Argentina, setelah pertandingan.

Menurut dia, para pendukung timnas Argentina tidak bisa menuntut yang lebih baik dari tim Tango dalam kurun 2021-2026.

Pada rentang waktu tersebut, selain menjadi runner-up Piala Dunia 2026, Argentina dua kali menjuarai Copa America (2021, 2024), Piala Dunia 2022 dan Finalissima (2022).

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"Kami bangga dan senang dengan apa yang sudah diberikan tim kepada kami," kata Diego.

Suporter Argentina lainnya, David, menegaskan Lionel Messi dan kawan-kawan memperlihatkan performa gemilang sepanjang Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 kemungkinan menjadi panggung Lionel Messi di Timnas Argentina. Suporter punya satu harapan.

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TAGS   Messi  Lionel Messi  Timnas Argentina  Spanyol Vs Argentina  Piala Dunia 2026  final piala dunia 2026 
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