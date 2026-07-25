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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Tulola, BCA, dan Pertamina Kolaborasi Menggelar Pameran, Targetkan Transaksi Maksimal

Sabtu, 25 Juli 2026 – 18:46 WIB
Tulola, BCA, dan Pertamina Kolaborasi Menggelar Pameran, Targetkan Transaksi Maksimal - JPNN.COM
Tulola bersama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Pertamina (Persero) kembali menggelar perayaan Kawan Nusantara. Foto: Tim Tulola

jpnn.com, JAKARTA - Tulola bersama PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT. Pertamina (Persero), kembali menggelar perayaan Kawan Nusantara bertajuk Evolusi: Heritage and Craft as a Vessel of Light and Wisdom.

Founder dan Creative Conceptor Tulola, Happy Salma menargetkan pencapaian nilai penjualan yang maksimal selama pergelaran tersebut berlangsung.

"Target transaksi sebanyak-banyaknyalah," kata Happy Salma di Dharmawangsa, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

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Happy mengungkapkan Tulola membanderol perhiasannya mulai dari harga Rp 1 jutaan, bergantung pada material emas yang digunakan.

Menurut Happy, harga emas dunia yang melonjak belakangan membuat bisnisnya perlu eksploratif dalam desain perhiasan, agar bisa mempertahankan pelanggan.

"Pokoknya semua Tulola dari harga 1 jutaan sampai, tergantung kalau materialnya butuh emas, sekarang emas kan mahalnya gila yang 7,4 (karat) emas," kata Happy.

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Menurutnya, target transaksi yang tinggi diperlukan agar perkembangan kreativitas dapat berjalan seimbang dengan perputaran roda ekonomi.

Kawan Nusantara tahun ini mengusung tema Evolusi, untuk mengajak publik melihat warisan budaya tidak pernah berhenti berkembang.

Tulola bersama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Pertamina (Persero) kembali menggelar perayaan Kawan Nusantara.

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TAGS   Tulola Jewelry  Pertamina  BCA  Kawan Nusantara bertajuk Evolusi: Heritage and Craft as a Vessel of Light and Wisdom  kawan nusantara 
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