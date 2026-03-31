JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tumbang di Final FIFA Series 2026, tapi Peringkat Timnas Indonesia Merangkak Naik

Selasa, 31 Maret 2026 – 06:23 WIB
Duel Timnas Indonesia (jersei merah) vs Bulgaria (jersei putih) di final FIFA Series 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia tetap mendapatkan kabar positif di tengah hasil kurang memuaskan pada final FIFA Series 2026.

Meski harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor 0-1, posisi Skuad Garuda di ranking FIFA justru mengalami perbaikan.

Berdasarkan pembaruan peringkat di situs resmi FIFA hingga Senin (30/3/2026), Indonesia kini berada di posisi ke-121 dunia dengan koleksi 1.144,88 poin.

Baca Juga:

Peringkat tersebut naik satu tingkat dibanding rilis resmi sebelumnya pada 19 Januari 2026, saat Indonesia masih menempati urutan ke-122.

Kenaikan ini tak lepas dari hasil yang diraih Timnas Indonesia sepanjang FIFA matchday.

Sebelum takluk dari Bulgaria, Indonesia lebih dahulu meraih tambahan poin seusai menundukkan Saint Kitts and Nevis 4-0.

Baca Juga:

Pada laga final yang digelar di SUGBK, Indonesia sebenarnya tampil agresif dan terus menekan pertahanan lawan.

Sejumlah peluang sempat tercipta, termasuk dari Ole Romeny dan Rizky Ridho, tetapi belum mampu dikonversi menjadi gol karena bola hanya membentur mistar.

BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
