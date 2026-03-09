Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Tumbuh Bersama PNM, Perempuan Turut Menggerakkan Ekonomi Keluarga Hingga Komunitas

Senin, 09 Maret 2026 – 11:52 WIB
Tumbuh Bersama PNM, Perempuan Turut Menggerakkan Ekonomi Keluarga Hingga Komunitas
PNM melakukan pemberdayaan perempuan melalui program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang hingga saat ini telah melayani lebih dari 22,9 juta perempuan prasejahtera. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi momentum untuk kembali melihat bagaimana perempuan memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian, tidak hanya di lingkup keluarga tetapi juga di komunitas.

PNM melakukan pemberdayaan perempuan melalui program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang hingga saat ini telah melayani lebih dari 22,9 juta perempuan prasejahtera.

Melalui program ini, para perempuan tidak hanya mendapatkan akses permodalan, tetapi juga pendampingan yang berkelanjutan mulai dari pelatihan usaha, pengembangan kapasitas, hingga penguatan jejaring sosial antar nasabah.

Pendampingan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga mendorong tumbuhnya kepemimpinan perempuan di lingkungan sekitar.

Berdasarkan riset Fisipol UGM tahun 2022, sebanyak 71,86 persen nasabah PNM Mekaar berperan dalam pengambilan keputusan di keluarga, terutama terkait keuangan, pendidikan anak, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

Bahkan dalam kelompok-kelompok pertemuan nasabah, perempuan juga mulai mengambil peran sebagai ketua kelompok yang memimpin dan menggerakkan anggota lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berdampak pada peningkatan usaha, tetapi juga membuka ruang bagi perempuan untuk semakin percaya diri dalam mengambil peran penting di keluarga maupun komunitasnya.

Komitmen tersebut juga tercermin dari pendekatan pembiayaan yang dijalankan PNM.

PNM akan terus memperluas akses pemberdayaan bagi perempuan prasejahtera agar semakin banyak perempuan Indonesia yang memiliki kesempatan untuk berkembang.

TAGS   PNM  PT PNM  Perempuan  Komunitas  Hari Perempuan Internasional  PNM Mekaar 
