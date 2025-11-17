Tumbuh Bersama Rumah BUMN BRI, Pundi Craft Dukung Eksistensi Kerajinan Lokal

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui program Rumah BUMN di seluruh Indonesia.

Salah satu pelaku usaha kreatif yang mengalami transformasi kapasitas usaha berkat dukungan tersebut adalah Pundi Craft, kerajinan asal Jakarta Barat yang dikenal dengan produk dekorasi rumah dan merchandise.

Pemilik usaha Pundi Craft Dewi Wardah mengungkapkan keterampilan yang diasah sejak masa sekolah, ditambah latar belakang pendidikan seni rupa, menjadi fondasi penting dalam membangun kapasitas usaha secara konsisten.

Dia menjelaskan proses pengembangan produk yang berlangsung bertahun-tahun.

Brand Pundi Craft akhirnya resmi digunakan pada 1993 sebagai identitas usaha.

“Sejak masa sekolah saya sudah terbiasa membuat kerajinan secara otodidak karena memiliki bakat keterampilan. Mulai menjalankan usaha secara profesional sejak 1985 dengan memproduksi souvenir pernikahan, lalu kemampuan saya semakin terasah melalui latar belakang pendidikan seni rupa. Selama bertahun-tahun, berbagai produk saya buat tanpa menggunakan merek hingga akhirnya resmi menggunakan brand Pundi Craft pada 1993”, ujar Dewi Wardah.

Langkah ini membuka peluang untuk terhubung dengan jaringan perajin lain serta mengikuti kegiatan yang mendukung pertumbuhan usaha.